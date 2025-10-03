Новосибирская область получила более 912 тысяч доз вакцины от гриппа

03 октября 2025, 12:49

Фото: iStock/Inside Creative House

В Новосибирскую область на сегодняшний день привезли 912 470 доз вакцины для профилактики гриппа, а до конца ноября ожидается ещё 605 900 доз. Об этом сообщили в региональном минздраве.





Отмечается, что массовой вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области не планируется.





«Профилактическая прививка против COVID-19 не регламентирована Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.07.2025 № 14 "О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2025–2026 годов"», — пояснили Om1 Новосибирск в минздраве.