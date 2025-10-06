Достижения.рф

Новосибирский врач рассказала, какой запрос у нейросети спасёт желудок

Фото: iStock/fizkes

Использование искусственного интеллекта для самодиагностики и лечения может обернуться серьёзными проблемами. Об этом сообщила врач-терапевт 20-й поликлиники Новосибирска.



По словам специалиста, некоторые пациенты лечатся с помощью нейросетей, а когда состояние существенно ухудшается, всё же решаются пойти к врачу.

«Да, к нам приходят пациенты после того, как ИИ напугает их диагнозом или неправильно назначит лечение, такое было не раз и не два. Люди придумывали себе диагнозы, сами себе назначали лечение. Ничем хорошим это, конечно же, не закончилось», — рассказала терапевт в разговоре с Om1 Новосибирск.

По её словам, ИИ может быть полезен только после визита к врачу, который, например, назначил пациенту 5-й стол по Певзнеру. В этом случае можно попросить нейросеть составить меню с учётом особенностей конкретного человека.

Врач предупредила, что меню должно составлять только с учётом рекомендаций специалиста.
Элина Позднякова

