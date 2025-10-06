Новосибирский врач рассказала, какой запрос у нейросети спасёт желудок

06 октября 2025, 14:44

Фото: iStock/fizkes

Использование искусственного интеллекта для самодиагностики и лечения может обернуться серьёзными проблемами. Об этом сообщила врач-терапевт 20-й поликлиники Новосибирска.





По словам специалиста, некоторые пациенты лечатся с помощью нейросетей, а когда состояние существенно ухудшается, всё же решаются пойти к врачу.





«Да, к нам приходят пациенты после того, как ИИ напугает их диагнозом или неправильно назначит лечение, такое было не раз и не два. Люди придумывали себе диагнозы, сами себе назначали лечение. Ничем хорошим это, конечно же, не закончилось», — рассказала терапевт в разговоре с Om1 Новосибирск.