Новосибирский врач рассказала, какой запрос у нейросети спасёт желудок
Использование искусственного интеллекта для самодиагностики и лечения может обернуться серьёзными проблемами. Об этом сообщила врач-терапевт 20-й поликлиники Новосибирска.
По словам специалиста, некоторые пациенты лечатся с помощью нейросетей, а когда состояние существенно ухудшается, всё же решаются пойти к врачу.
«Да, к нам приходят пациенты после того, как ИИ напугает их диагнозом или неправильно назначит лечение, такое было не раз и не два. Люди придумывали себе диагнозы, сами себе назначали лечение. Ничем хорошим это, конечно же, не закончилось», — рассказала терапевт в разговоре с Om1 Новосибирск.
По её словам, ИИ может быть полезен только после визита к врачу, который, например, назначил пациенту 5-й стол по Певзнеру. В этом случае можно попросить нейросеть составить меню с учётом особенностей конкретного человека.
Врач предупредила, что меню должно составлять только с учётом рекомендаций специалиста.