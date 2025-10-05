В Кузбассе эвакуировали 151 человека из шахты из-за обрушения породы
В шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе Кемеровской области обрушилась горная порода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу.
В момент чрезвычайного происшествия в шахте находились 151 человек. Всех работников эвакуировали, пострадавших нет.
«Вывал кровли длиной около 12 м частично перекрыл горную выработку в районе вентиляционного штрека», — сказано в сообщении.Горноспасатели осмотрели завал и установили, что воздух проходит через него. Сейчас шахтёры начали разбирать завал. Для ликвидации последствий работают 23 специалиста и пять единиц техники.
