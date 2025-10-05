В Кузбассе эвакуировали 151 человека из шахты из-за обрушения породы

05 октября 2025, 09:31

Фото: Istock/Adam88xx

В шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе Кемеровской области обрушилась горная порода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу.





В момент чрезвычайного происшествия в шахте находились 151 человек. Всех работников эвакуировали, пострадавших нет.

«Вывал кровли длиной около 12 м частично перекрыл горную выработку в районе вентиляционного штрека», — сказано в сообщении.

