Автопробег на машинах «Победа» пройдёт по российским городам-героям

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Международная автомобильная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» пройдёт в этом году в десятый раз, её участники проедут на автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» по местам боевой славы советского народа и городам-героям, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».
«В 2025 году медиаэкспедиция пройдет по местам боевой славы и трудовой доблести всего советского народа, в программу включено посещение городов российских и белорусских городов-героев. В проекте примут участие граждане Молдовы, Беларуси, Казахстана, Сербии и Монголии», — говорится в сообщении.Первый этап экспедиции будет проходить с 26 апреля по 18 мая и охватит города-герои и города воинской славы от Мурманска до Волгограда. Протяжённость маршрута составит свыше 9 тысяч километров. Второй этап экспедиции начнётся 15 августа и завершится 5 сентября.
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