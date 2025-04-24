Петербург и Москву начали украшать ко Дню Победы

Праздник, отмечаемый 25 апреля, установлен в честь святого исповедника Василия Парийского, который пострадал во времена иконоборчества в Византии. Святой почитается как защитник православной веры. В народе этот день получил название «Василий Парильщик», так как именно в это время весной солнце начинает активно греть землю, и она оттаивает. О том, как проходил этот праздник и какие с ним связаны традиции и приметы, расскажет «Радио 1».