Петербург и Москву начали украшать ко Дню Победы

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К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной в Петербурге подготовили адресную программу праздничного оформления города, сообщил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол в рамках Координационного совета по делам ветеранов.
В текущем году в Петербурге к празднику оформят 450 адресов, в том числе мосты — Большеохтинский, Кантемировский, Семеновский, Александра Невского, пишет «Петербургский дневник».
Директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков рассказал, что у Московских Ворот установят композицию «Родина-мать», а у Гостиного Двора поставят тумбы с детскими рисунками ко Дню Победы.
Тем временем Москву также начали украшать к празднованию 80-летия Победы. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).
Праздничное оформление будет установлено до 30 апреля и затронет улицы, парки, площади и транспортные магистрали.
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Директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков рассказал, что у Московских Ворот установят композицию «Родина-мать», а у Гостиного Двора поставят тумбы с детскими рисунками ко Дню Победы.
«На фасадных экранах планируется запуск трансляции парада ко Дню Победы, который будет проходить 9 мая на Дворовой площади», — рассказал Чистяков.Он отметил, что специалисты уже приступили к украшению города.
Тем временем Москву также начали украшать к празднованию 80-летия Победы. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).
«В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне городские службы приступили к масштабному украшению столицы. В процессе установки более 4,5 тыс. объемно-декоративных конструкций, символизирующих День Победы», — говорится в сообщении.
Праздничное оформление будет установлено до 30 апреля и затронет улицы, парки, площади и транспортные магистрали.
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Элина Позднякова