Подмосковье присоединится к Всероссийскому конкурсу «Весна Победы»

Подготовиться к празднованию Дня Победы нужно в каждом подмосковном городе, так как это важная дата для всех поколений не только в России, но и в мире. Об этом завил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что приезд иностранных гостей подтверждает это.