Подмосковье присоединится к Всероссийскому конкурсу «Весна Победы»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Подмосковье начали принимать заявки на Всероссийский конкурс «Весна Победы». На нём будут выбирать лучшее оформление витрин и входных групп, посвящённых празднованию 80-летия Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Цель конкурса – создать уникальную атмосферу Победы в городах России, увековечить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Он проводится в два этапа – региональный и федеральный. В Подмосковье региональный этап конкурса проводят с 22 апреля по 15 мая», – пояснили в ведомстве.Положение о региональном этапе конкурса, форму заявки и согласие на обработку персональных данных можно найти на сайте Министерства культуры и туризма региона. Заявки на участие принимаются на электронную почту SmirnovaIulAle@mosreg.ru с указанием ссылки на конкурсные материалы, размещённые в электронной поисковой системе.
Итоги регионального этапа конкурса подведут до 28 мая. Информация о победителях появится на сайте министерства.
Положение о федеральном этапе конкурса, описание номинаций и требования к заявкам участников размещены на сайте конкурса. При оформлении витрин или входных групп рекомендовано использование официального брендбука.
Победителей федерального этапа объявят 12 июня.
Конкурс «Весна Победы» проводят Минстрой России совместно с Ассоциацией развития территорий при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
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Лора Луганская