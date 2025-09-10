В GTA VI будут внутриигровые мессенджеры, сервисы заказа такси и перевода денег
В шестой части игры Grand Theft Auto (GTA) разработчики создали собственные онлайн-сервисы, мессенджеры, приложения для заказа такси и перевода денег. Об этом сообщает издание Notebookcheck.
О возможностях в новой части серии рассказал авторитетный инсайдер по теме GTA с ником Tez2. По его словам, разработчики придумали богатый виртуальный мир, в котором будут собственные банки, сервисы и средства коммуникации.
Как оказалось, создатели зарегистрировали ряд интернет-доменов, названия которых очень похожи на наименования реальных брендов. К примеру, в игре есть сайты what-up.app, buckme.app и rydeme.app. Другие наименования напоминают реальные юридические фирмы, госучреждения и сервисы эскорт-услуг.
