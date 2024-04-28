Автор многих книг о Древней Руси: На Украине скончался историк Толочко

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Известный украинский историк Пётр Толочко ушёл из жизни в возрасте 86 лет, об этом сообщает «Страна.ua».
«Толочко был автором многих книг по истории Древней Руси», — уточнили в украинском издании.
Как удалось выяснилось РИА Новости, 86-летний академик скончался утром 28 апреля в больнице Феофания под Киевом. Причиной его смерти стал целый комплекс различных заболеваний. При этом отчего именно умер историк — источник агентства не уточнил.
Толочко выступал за за объединение трёх славянских народов — русских, украинцев и белорусов. В своей книге он утверждал, что Украине никогда не жила лучше, чем во времена, когда три братских страны находились в состоянии мира.
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