«Загадочная смерть»: в Ленобласти нашли стоящее на коленях тело мужчины

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В Ленинградской области в частном доме обнаружили тело мужчины, стоящее на коленях. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Тело 51-летнего мужчины в полусидячем положении, спиной к дивану, находилось в одной из комнат. На его голове видны следы от удара. Рядом с погибшим лежал топор, на котором обнаружены следы крови и волосы.
Также на территории дома было найдено тело второго 52-летнего мужчины, который оказался соседом убитого.
Их утром 30 марта обнаружила знакомая одного из погибших. Она же и сообщила о происшествии в полицию.
В результате следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
В настоящее время выясняются обстоятельства загадочной смерти мужчин.
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Также на территории дома было найдено тело второго 52-летнего мужчины, который оказался соседом убитого.
В результате следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
В настоящее время выясняются обстоятельства загадочной смерти мужчин.
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Анастасия Чинкова