Месть за покушение и 17 лет тюрьмы: почему Генпрокуратура не верит в смерть бизнесмена Кана

Пикник с шашлыками в неположенном месте обойдётся нарушителю в крупную сумму — штраф за разведение огня в подмосковных лесах составляет от 15 тысяч до 2 млн рублей. Об этом стоит помнить тем жителям округа Ступино, которые облюбовали для отдыха на природе лесной массив между городскими прудами и микрорайоном «Дубки», передаёт корреспондент Андрей Семибратов.