Месть за покушение и 17 лет тюрьмы: почему Генпрокуратура не верит в смерть бизнесмена Кана

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Рыбопромышленник Олег Кан, получивший прозвище «крабовый король» заочно приговорен к 17 годам заключения. О том, почему Генпрокуратура РФ не поверила в новость о его гибели, и за что он организовал убийство бизнесмена, расскажет редакция «Радио 1».
«Крабовый король» Олег Кан: что известно
«Крабового короля» Олега Кана заочно приговорили к 17 годам строгого режима за организацию в 2010 году убийства другого предпринимателя — Валерия Пхиденко. В марте адвокаты Кана сообщали о его смерти, однако Генпрокуратура посчитала это инсценировкой. Бизнесмен объявлен в международный розыск.
Кроме того, суд обязал Кана выплатить пяти пострадавшим по 3 миллиона рублей.
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Генпрокуратура не верит в смерть Олега Кана
Правозащитники «крабового короля» выступили с требованием закрыть дело, сославшись на то, что Кан умер. В качестве доказательств было представлено наследственное дело, открытое на имя человека с идентичными ФИО и датой рождения, который скончался 14 февраля 2023 года. Кроме того, правозащитники заявили о существующем свидетельстве о смерти.
Генпрокуратура посчитала это инсценировкой, так как в загсах подобных сведений нет, а родственники Кана в загс не обращались. Слухи о смерти рыбопромышленника начали распространяться в телеграм-каналах с конца февраля. По информации порталов, Кан был похоронен в Южной Корее. Одной из возможных причин его смерти назывался рак поджелудочной железы.
«Крабовый король» заказал убийство бизнесмена
«Крабовый король» в 2010 году организовал убийство бизнесмена Валерия Пхиденко, который, как он считал, был причастен к покушению на его жизнь. Покушение на Кана было совершено в марте 2005 года. Предпринимателя ранили в область грудной клетки и брюшную область. По версии следствия, после этого он решил отомстить.
Как установили правоохранители, Кан нашел исполнителя преступления осенью того же года. В настоящее время найти заказного убийцу так и не удалось. Кроме того, в покушении на жизнь бизнесмена был задействован пособник. Он пригласил потерпевшего на деловую встречу в ресторан, где стрелок произвел смертельные выстрелы в голову и грудь предпринимателя.
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Контрабанда краба и уклонение от налогов
Уголовное дело в отношении Кана было возбуждено в 2023 году. Кроме заказного убийства, бизнесмен обвиняется в в создании преступного сообщества и контрабанде краба. Генпрокуратура обвинила его в контрабанде 3 тыс. тонн живого краба на сумму 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов и таможенных сборов на более чем 3,69 млрд рублей.
Кан незаконно поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию, причинив тем самым ущерб «водным биологическим ресурсам».
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