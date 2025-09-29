Симоньян опубликовала видео в память о Тигране Кеосаяне

Достижения.рф

Симоньян опубликовала памятное видео с Тиграном Кеосаяном
Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале памятное видео с режиссером Тиграном Кеосаяном.



На кадрах присутствует сам Тигран Эдмондович, его супруга, родственники и друзья. Видеоряд сопровождается трогательной печальной музыкой. На нем показываются фотографии из семейного архива журналистки, включая свадебные и с различных мероприятий с участием ныне почившего мэтра.

По характеру снимков, в одной видеозаписи Маргарита Симоновна собрала буквально целую жизнь, которую наполняло безграничное счастье.



Тигран Кеосаян скончался 26 сентября на 60-м году жизни. Звезда отечественной режиссуры находился в коме с декабря прошлого года. Прощание со знаменитостью проходило 28 сентября в Армянской церкви в Москве.

