«Ушел рано»: Киркоров публично обратился к Симоньян
Певец Филипп Киркоров поддержал журналистку Маргариту Симоньян
Филипп Киркоров публично выразил поддержку Маргарите Симоньян после прощальной церемонии с Тиграном Кеосаяном. В своём блоге певец соболезновал вдове режиссёра и пожелал, чтобы «душа Тиграна обрела покой».
Прощание с Кеосаяном прошло 28 сентября в Москве. Киркоров, побывавший на траурном мероприятии, назвал уход режиссёра «большой потерей для страны», отметив, что мастер ушёл слишком рано.
«Горько осознавать, что он ушел так рано», — написал поп-король.На прощании Симоньян была в глубоком трауре: она плакала, едва держалась на ногах и шла в зал, опираясь на двоих мужчин и прикрывая лицо. Во время панихиды в Армянском храме журналистка не смогла сдержать слёз.
Тигран Кеосаян скончался в ночь с 25 на 26 сентября в 59 лет. У режиссёра долгое время были проблемы с сердцем — он перенёс два инфаркта и переживал клиническую смерть. С конца декабря 2024 года мужчина находился в коме, из которой не вышел.