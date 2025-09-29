«Ушел рано»: Киркоров публично обратился к Симоньян

29 сентября 2025, 22:51

Певец Филипп Киркоров поддержал журналистку Маргариту Симоньян

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Филипп Киркоров публично выразил поддержку Маргарите Симоньян после прощальной церемонии с Тиграном Кеосаяном. В своём блоге певец соболезновал вдове режиссёра и пожелал, чтобы «душа Тиграна обрела покой».





Прощание с Кеосаяном прошло 28 сентября в Москве. Киркоров, побывавший на траурном мероприятии, назвал уход режиссёра «большой потерей для страны», отметив, что мастер ушёл слишком рано.



