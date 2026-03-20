Автор законопроекта об ограничении СМИ имеет давний конфликт с журналистами
Депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев, предложивший ограничить журналистские расследования, ранее сам оказался в центре спора со СМИ и экологами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Парламентарий выступил с инициативой запретить публикации с формулировками вроде «по данным источников» и «по мнению» в обвинительном контексте до вступления решения суда в силу. По его словам, это необходимо для защиты граждан и бизнеса от недостоверной информации.
При этом, как выяснили журналисты, Галиев с 2014 года является учредителем и гендиректором компании «Имеральд», занимающейся утилизацией опасных отходов. В 2023–2024 годах предприятие оказалось в центре экологического скандала после расследования активистов, выявивших возможные нарушения. Позднее прокуратура обязала компанию устранить их. Руководство «Имеральда» подало в суд на экологов и журналистов, требуя удалить публикации, однако суд не признал их клеветой.
В 2026 году компания получила два предостережения от надзорных органов по жалобам на возможное загрязнение почвы и грунтовых вод. При этом часть проверок не дала окончательных выводов из-за погодных условий. Сам Галиев утверждает, что его законопроект направлен на борьбу с необоснованными обвинениями, которые могут наносить репутационный ущерб.
Читайте также: