Журналист Такер Карлсон призвал молиться за спасение мира
Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон призвал молиться за спасение мира. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
Политический обозреватель, беседовавший с президентом России Владимиром Путиным, сегодня обратился к своим подписчикам и взволновал их одной строчкой.
«Молитесь, чтобы заклятье рассеялось и мир был спасен», — написал он, собрав множество реакций.Ранее TMZ сообщал, что у Такера Карлсона украли крупную партию снюса общей стоимостью около 7,9 миллионов долларов. По данным издания, со склада в Южной Калифорнии пропали 378 тысяч банок никотиновых паучей бренда ALP Pouches.