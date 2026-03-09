Журналист Такер Карлсон призвал молиться за спасение мира

09 марта 2026, 18:21

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон призвал молиться за спасение мира. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.





Политический обозреватель, беседовавший с президентом России Владимиром Путиным, сегодня обратился к своим подписчикам и взволновал их одной строчкой.

«Молитесь, чтобы заклятье рассеялось и мир был спасен», — написал он, собрав множество реакций.