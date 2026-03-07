«Заговорённая» шкатулка журналистки Ксении Собчак ушла с молотка за 3,6 миллиона рублей
Журналистка Ксения Собчак продала свою антикварную шкатулку за 3,6 миллиона рублей на аукционе в рамках БРИКС.
Напомним, что мероприятие, которое посетила Собчак, проходит в столице Татарстана. БРИКС 2026 стал первым конкурсом красоты в истории объединения. В нем приняли участие девушки из разных стран, включая представительниц России, Индии, Бразилии, ОАЭ, Белоруссии и Китая.
По информации корреспондента «Газеты.Ru», Собчак лично рассказала про необычный лот, обращаясь к собравшимся людям со сцены. Она пояснила, что приобрела его на блошином рынке, поскольку часто ходит по подобным местам в поисках необычных вещей.
«Вот это замечательная шкатулка 19 века. Специальная техника, когда бронза покрывается позолотой. И выполнена она из полудрагоценного камня лазурита. Но самое главное, девчонки, помимо того, что она антикварная, красивая, со всеми сертификатами, она еще и как бы «заговорена» на хорошие украшения. Они еще сохранили это тепло», — объяснила известная журналистка.Она также выразила уверенность, что шкатулка станет отличным дополнением к подарку на 8 Марта. Ранее «Радио 1» передавало, что, разговаривая с прессой на форуме БРИКС, Собчак себя с героем кинокартины «Форрест Гамп». С ее точки зрения, их жизненные пути вышли очень похожими — состоящими из мозаики странно соединённых между собой моментов.