«Заговорённая» шкатулка журналистки Ксении Собчак ушла с молотка за 3,6 миллиона рублей

07 марта 2026, 01:32

Ксения Собчак продала свою особую «заговоренную» шкатулку за 3,6 миллиона рублей

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Журналистка Ксения Собчак продала свою антикварную шкатулку за 3,6 миллиона рублей на аукционе в рамках БРИКС.





Напомним, что мероприятие, которое посетила Собчак, проходит в столице Татарстана. БРИКС 2026 стал первым конкурсом красоты в истории объединения. В нем приняли участие девушки из разных стран, включая представительниц России, Индии, Бразилии, ОАЭ, Белоруссии и Китая.



По информации корреспондента «Газеты.Ru», Собчак лично рассказала про необычный лот, обращаясь к собравшимся людям со сцены. Она пояснила, что приобрела его на блошином рынке, поскольку часто ходит по подобным местам в поисках необычных вещей.





«Вот это замечательная шкатулка 19 века. Специальная техника, когда бронза покрывается позолотой. И выполнена она из полудрагоценного камня лазурита. Но самое главное, девчонки, помимо того, что она антикварная, красивая, со всеми сертификатами, она еще и как бы «заговорена» на хорошие украшения. Они еще сохранили это тепло», — объяснила известная журналистка.