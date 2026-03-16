Два российских журналиста попали в санкционный список ЕС
ЕС включил российских журналистов Эрнеста Мацкявичуса и Сергея Ключенкова в санкционный список по линии мер против предполагаемых «дестабилизирующих действий России».
Это следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза. В Брюсселе утверждают, что журналисты якобы причастны к «подрыву демократии, верховенства права и безопасности» в странах ЕС.
Ранее представители Франции приезжали в Россию, пытаясь добиться признания за Европой статуса участника переговоров по Украине. Как пишет Financial Times со ссылкой на европейского дипломата, визит завершился без результата.
По данным издания, в Москву приезжали дипломат Эммануэль Бонн и советник президента Бертран Бушвальтер.
