Автора стиха о смерти губернатора Курской области выгнали из Союза литераторов

06 августа 2025, 14:06

Поэтессу исключили из Союза литераторов Курской области из-за стихотворения о смерти

Фото: Istock/Claudia Longo

Курская поэтесса Ольга Бредихина была исключена из местного отделения Союза литераторов после публикации стихотворения, посвящённого смерти губернатора Романа Старовойта. Решение об исключении приняли 60 её коллег, назвавших произведение «бездарным» и «позорящим звание поэта». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





Бредихина опубликовала стихотворение «На смерть Старовойта» на своей странице в соцсети, после чего столкнулась с волной критики. Члены литературного объединения провели собрание, на котором единогласно проголосовали за исключение поэтессы из Союза литераторов России.

«Это написание низкопробно с точки зрения художественного изложения, потому что написано «топорным» языком», «Бездарное и клеветническое стихотворение», — заявили коллеги Бредихиной.