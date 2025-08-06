Автора стиха о смерти губернатора Курской области выгнали из Союза литераторов
Поэтессу исключили из Союза литераторов Курской области из-за стихотворения о смерти
Курская поэтесса Ольга Бредихина была исключена из местного отделения Союза литераторов после публикации стихотворения, посвящённого смерти губернатора Романа Старовойта. Решение об исключении приняли 60 её коллег, назвавших произведение «бездарным» и «позорящим звание поэта». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Бредихина опубликовала стихотворение «На смерть Старовойта» на своей странице в соцсети, после чего столкнулась с волной критики. Члены литературного объединения провели собрание, на котором единогласно проголосовали за исключение поэтессы из Союза литераторов России.
«Это написание низкопробно с точки зрения художественного изложения, потому что написано «топорным» языком», «Бездарное и клеветническое стихотворение», — заявили коллеги Бредихиной.Сама же Бредихина признала, что её стихотворение получилось недостаточно лирическим и с грубым подбором слов. Однако после исключения поэтессу перестали приглашать на публичные чтения и запретили публиковаться в изданиях Союза.