В Перми активисты из «Русской общины» прибыли на место миграционных волнений
В пермском микрорайоне Новый Крым вспыхнули миграционные волнения. На место прибыли активисты движения «Русская община».
Как оказалось, на месте мигранты устроили беспорядки, из-за чего на место прибыли сотрудники полиции и активисты. Как оказалось, иностранцы являются работниками порохового завода. Выяснилось, что приезжие проживают в местном детском садике и профилактории.
Ранее «Радио 1» писало, что в пермском микрорайоне Новый Крым мигранты устроили дебош. Группа иностранцев оскорбила местную жительницу, за которую вышел заступиться муж. В итоге приезжие напали на супругов, а после в мегафон потребовали от русских женщин одеваться в соответствии с мусульманскими нормами.
Читайте также: