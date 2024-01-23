Авторы миллиардного иска к Ивлеевой в третий раз подали в суд на блогершу

В Красногорске появятся ещё два воспитательно-образовательных комплекса – школа на 900 учеников и детсад на 150 мест в ЖК «Красногорский» в Нахабине, а также школа на 825 ребят и садик на 310 малышей в ЖК «Пятницкие кварталы» в деревне Сабурово. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Дмитрий Волков.