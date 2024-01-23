Авторы миллиардного иска к Ивлеевой в третий раз подали в суд на блогершу

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В Таганский суд Москвы поступил очередной иск на имя блогерши Анастасии Ивлеевой и компании «МТС» с требованием компенсировать моральный ущерб, нанесённый «голой вечеринкой», об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.
«В суде зарегистрировано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с Ивлеевой А. В. и ПАО «МТС», — сообщил собеседник агентства.
Также известно, что на этот раз истцом выступил некий Трещев А. С. Он потребовал взыскать с Ивлеевой и компании взыскать символическую моральную компенсацию в размере одного рубля. Однако, при этом, он считает, что блогерша обязана направить миллиард рублей в фонд «Защитники Отечества», а «МТС» — миллиард долларов.
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