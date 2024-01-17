В Таганский суд Москвы поступил иск к блогерше Ивлеевой на 1 млрд рублей

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В московский суд Таганского района во вторник, 16 января, поступил иск против блогера Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить за провокационную «голую» вечеринку в клубе Mutabor компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Отмечается, что ответчиками также выступают и другие компании, которые имеют отношение к организации скандального мероприятия.
Так, с момента отклонения предыдущего иска сумма требуемой компенсации не изменилась.
Анастасия Ивлеева ранее уже была оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение общественного порядка. Кроме того, работу клуба Mutabor приостановили на 90 дней из-за нарушения санитарных норм.
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Так, с момента отклонения предыдущего иска сумма требуемой компенсации не изменилась.
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Диана Аванесян