DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку», объявило о самоликвидации

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Ивент-агентство DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, объявило о самоликвидации, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, в ночь на 21 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная вечеринка, потрясшая российскую общественность. На праздники с дресс-кодом «almost naked» собрались самые яркие звёзды эстрады, включая Филиппа Киркорова, Анну Асти, Лолиту, Глюкозу и многих других. Засветившиеся на мероприятии звёзды уже понесли наказание, заключающееся в массовой отмене концертов и разрыве рекламных контрактов.
Досталось и главе вечеринки Насте Ивлеевой. За организацию мероприятия на неё подали в суд, однако, свою вину звезда интернета не признала, заявив, что организацией «голой вечеринки» занималось ивент-агентство DEPARTÁMENT.
12 января в едином госреестре юридических лиц у агентства в статусе появилась информация о «принятии решения о ликвидации, формировании комиссии и назначении ликвидатора».
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Досталось и главе вечеринки Насте Ивлеевой. За организацию мероприятия на неё подали в суд, однако, свою вину звезда интернета не признала, заявив, что организацией «голой вечеринки» занималось ивент-агентство DEPARTÁMENT.
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Евгения Парфентьева