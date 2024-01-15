Рэпер Vacío указал на виновную в скандале, развернувшемся вокруг «голой вечеринки»

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Арестованный за хулиганство после участия в «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой рэпер Vacío заявил, что в скандале, развернувшимся вокруг мероприятия, виновата бывшая участница группы «Блестящие» и звезда 90-х Ольга Орлова, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, 20 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялась вечеринка, дресс-код к которой можно описать как «almost naked». На мероприятии засветились самые крупные звёзды российской эстрады - Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти, Глюкоза. После попадания кадров с праздника в интернет, артистов стали вырезать из телеэфиров, отменять концерты и разрывать с ними рекламные контракты.
В частности, рэпер Vacío получил 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. При этом, 6 января срок его наказания был продлён ещё на 10 дней.
Защита рэпера в суде утверждает, что скандальное видео, на котором Vacío стоим в одном носке на половом органе (после чего и этот предмет с него срывают и он остаётся голым), сняла и выложила в сеть бывшая участница группы «Блестящие» и звезда 90-х Ольга Орлова.
Она, как сообщает адвокат Vacío, также присутствовала на вечеринке, однако, смогла ускользнуть от объективов камер и, к тому же, развязала весь этот жуткий скандал, от которого пострадали артисты.
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В частности, рэпер Vacío получил 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. При этом, 6 января срок его наказания был продлён ещё на 10 дней.
Она, как сообщает адвокат Vacío, также присутствовала на вечеринке, однако, смогла ускользнуть от объективов камер и, к тому же, развязала весь этот жуткий скандал, от которого пострадали артисты.
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Евгения Парфентьева