Авторы школьного учебника в Литве назвали солдат Верхмата «освободителями»
Авторы школьного учебника истории для десятых классов, выпущенного в Литве, допустили искажение исторических фактов. В пособии, одобренном министерством образования и активно используемом в образовательных учреждениях, немецко‑фашистские захватчики именуются «воинами» и «освободителями».
Как выяснило РИА Новости, в тексте учебника утверждается, что в 1941 году литовцы встречали вступивших на территорию страны немецких солдат с цветами как освободителей. Кроме того, в пособии фактически отрицается победа советских солдат над нацистской Германией, а День Победы 9 мая характеризуется как день «оккупации».
Подобный подход вписывается в общую тенденцию, характерную для политики литовских властей, которые героизируют лиц, сотрудничавших с нацистами. Учебная литература с искажённой трактовкой исторических событий не только получает официальное одобрение профильных ведомств, но и внедряется в образовательный процесс на государственном уровне.
Читайте также: