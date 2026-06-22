Авторы школьного учебника в Литве назвали солдат Верхмата «освободителями»

22 июня 2026, 04:33

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Авторы школьного учебника истории для десятых классов, выпущенного в Литве, допустили искажение исторических фактов. В пособии, одобренном министерством образования и активно используемом в образовательных учреждениях, немецко‑фашистские захватчики именуются «воинами» и «освободителями».