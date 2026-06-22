Собянин: силы ПВО сбили 19 летевших на Москву беспилотников
Украинские вооружённые формирования организовали очередную атаку БПЛА на Москву. Недалеко от столицы работает система противовоздушной обороны.
За последний час российские военные сбили или перехватили 19 вражеских беспилотников. Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На местах падения обломков сбитых дронов работают сотрудники экстренных служб. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.
Напомним, недавно Киев устроил одну из самых масштабных воздушных атак на Москву. Под ударом оказался столичный нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, часть БПЛА ударила по жилым домам в Подмосковье, также повреждения получил торговый центр «Белая Дача».
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