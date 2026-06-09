Автошколы научат будущих водителей оказывать первую помощь при ДТП

09 июня 2026, 05:45

Российские автошколы могут внедрить экзамен по первой помощи при ДТП

Фото: istockphoto/humonia

В России могут ввести обязательную проверку навыков первой помощи при сдаче экзамена в автошколе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы правительства.