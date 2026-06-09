Автошколы научат будущих водителей оказывать первую помощь при ДТП
В России могут ввести обязательную проверку навыков первой помощи при сдаче экзамена в автошколе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы правительства.
Как утверждает агентство, власти прорабатывают комплекс мер для повышения качества подготовки автомобилистов в РФ. Согласно документу, в будущем проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП может стать обязательной частью квалификационного экзамена для получения водительского удостоверения.
Инициатива включает установление единых требований и практических навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно‑транспортном происшествии. Кроме того, будет проработан вопрос о видеорегистрации процесса проведения такого экзамена.
Реализацией задачи займутся Министерство просвещения РФ, МВД и региональные власти. Итоговый доклад с результатами проработки предложений правительство РФ ожидает в 2027 году.
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