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Глава Роспотребнадзора назвала самый опасный вирус

Попова: вирус гриппа обладает наибольшим пандемическим потенциалом
Фото: istockphoto/Niphon Khiawprommas

На текущий момент вирус гриппа обладает самым высоким пандемическим потенциалом среди известных патогенов. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По ее словам, вирусы с пандемическим потенциалом являются предметом наблюдения ученых всего мира. Однако касательно гриппа руководитель ведомства отметила положительную динамику в России. Как утверждает Попова, за последние 20 лет заболеваемость существенно снизилась, а число летальных исходов от этой инфекции постепенно сокращается.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на благоприятную статистику, высокая изменчивость вируса гриппа и его способность формировать новые штаммы требуют постоянного мониторинга и готовности системы здравоохранения к возможным угрозам.

Александр Огарёв

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