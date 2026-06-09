Глава Роспотребнадзора назвала самый опасный вирус
На текущий момент вирус гриппа обладает самым высоким пандемическим потенциалом среди известных патогенов. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, вирусы с пандемическим потенциалом являются предметом наблюдения ученых всего мира. Однако касательно гриппа руководитель ведомства отметила положительную динамику в России. Как утверждает Попова, за последние 20 лет заболеваемость существенно снизилась, а число летальных исходов от этой инфекции постепенно сокращается.
Эксперты подчеркивают, что, несмотря на благоприятную статистику, высокая изменчивость вируса гриппа и его способность формировать новые штаммы требуют постоянного мониторинга и готовности системы здравоохранения к возможным угрозам.
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