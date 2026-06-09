Глава Роспотребнадзора назвала самый опасный вирус

09 июня 2026, 05:06

Попова: вирус гриппа обладает наибольшим пандемическим потенциалом

Фото: istockphoto/Niphon Khiawprommas

На текущий момент вирус гриппа обладает самым высоким пандемическим потенциалом среди известных патогенов. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.