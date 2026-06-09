Юрист рассказала, может ли работник уйти со смены из-за жары

09 июня 2026, 04:54

РИА Новости: жара может стать основанием для ухода с рабочей смены

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Сотрудник организации имеет право прервать трудовую деятельность, если температура воздуха на рабочем месте превышает допустимые значения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова.