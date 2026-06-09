Юрист рассказала, может ли работник уйти со смены из-за жары
Сотрудник организации имеет право прервать трудовую деятельность, если температура воздуха на рабочем месте превышает допустимые значения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова.
Эксперт напомнила, что для сотрудников, чья работа носит преимущественно сидячий и малоподвижный характер, максимальная температура воздуха в помещении летом составляет 28°C. Если этот показатель превышен, работник вправе приостановить трудовую деятельность из-за риска для здоровья.
Чтобы оформить процедуру юридически, необходимо письменно уведомить работодателя. В заявлении следует указать показания термометра в присутствии коллег.
При этом Леонова подчеркнула, что сотруднику нельзя самостоятельно покидать рабочее место до получения ответа от работодателя. Если он уйдет без оформления простоя, такой поступок могут расценить как прогул.
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