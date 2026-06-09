Жертвой аварии в Подмосковье стала 17-летняя девушка
В подмосковном округе Шатура в результате аварии погибла 17‑летняя девушка. Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно‑транспортного происшествия.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, ДТП случилось вечером 9 июня около 20:00 на 5‑м километре автодороги «Кривандино‑Рошаль» — Мишеронский. По предварительным данным, за рулем автомобиля марки «Чанган» находился подросток без права управления транспортным средством. В какой-то момент машина съехала в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево.
В результате ДТП погибла 17‑летняя пассажирка. Кроме того, пострадали две несовершеннолетние девушки (15 и 13 лет), их состояние уточняется.
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