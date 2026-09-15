«Автостат» назвал удачный месяц для покупки машины

15 сентября 2026, 14:19

Автостат: конец сентября может стать выгодным временем для покупки нового авто

Фото: iStock/igoriss

Конец сентября способен стать подходящим временем для приобретения нового автомобиля в России, считает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Дилеры в этот период нередко предлагают дополнительные скидки ради выполнения квартальных планов и получения бонусов. Об этом пишет РИА Новости.