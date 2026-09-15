«Автостат» назвал удачный месяц для покупки машины
Конец сентября способен стать подходящим временем для приобретения нового автомобиля в России, считает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Дилеры в этот период нередко предлагают дополнительные скидки ради выполнения квартальных планов и получения бонусов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, автопроизводители и продавцы лишь приступили к пересмотру ценников. Последствия ослабления рубля пока не в полной мере отразились на стоимости машин в салонах. Целиков напомнил, что аналитики агентства отслеживают средневзвешенные цены. Этот показатель отражает изменение прайсов и соотношение разных моделей на рынке.
Заказ автомобиля из-за границы обойдётся заметно дороже, чем летом. Из-за нового валютного курса рост цены может достичь 15–20%. При этом часть компаний, работающих с параллельным импортом, уже оплатила поставки из Китая. Среди таких машин ещё есть возможность найти предложения по прежней цене.
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