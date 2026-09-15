Школьники увлеклись опасным трендом с «Римантадином»

15 сентября 2026, 14:17

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Школьники в России принимают «Римантадин» в больших дозах, пытаясь вызвать галлюцинации, сообщил медиа-нарколог Василий Шуров. По его словам, препарат влияет на центральную нервную систему и способен спровоцировать судороги даже при приёме без превышения дозировки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.