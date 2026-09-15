Школьники увлеклись опасным трендом с «Римантадином»
Школьники в России принимают «Римантадин» в больших дозах, пытаясь вызвать галлюцинации, сообщил медиа-нарколог Василий Шуров. По его словам, препарат влияет на центральную нервную систему и способен спровоцировать судороги даже при приёме без превышения дозировки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Подростки покупают противовирусное средство в аптеках без особых сложностей. Затем они публикуют в соцсетях рассказы о самочувствии и побочных реакциях после употребления таблеток. Шуров назвал «Римантадин» неэффективным средством от простуды. Нарколог предложил ограничить продажу препарата и других лекарств с недоказанной пользой.
Особую опасность препарат представляет для людей с эпилепсией, заболеваниями нервной системы, печени и почек: у них риск тяжёлых реакций выше. Смешивание лекарства с алкоголем, энергетиками или другими психоактивными веществами может усилить нагрузку на сердце и нервную систему и привести к непредсказуемым последствиям.
При появлении судорог, потери сознания, выраженной спутанности, боли в груди, затруднённого дыхания или сильного сердцебиения необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 112 или 103.
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