В России растёт спрос на товары для создания домашнего уюта

15 сентября 2026, 14:15

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Осенью россияне всё чаще заказывают на маркетплейсах товары для создания уюта в доме. Об этом рассказал гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых.





В разговоре с URA.RU эксперт уточнил, что покупки в категории «предметы интерьера» выросли к осени на 60%. Так, жители России покупают пледы, декоративные панно, ароматические свечи, искусственные растения и другие вещи для дома.





«Динамика последних лет устойчиво растущая. И осенний сезон — это исторически пик спроса именно на текстиль для дома: пледы, покрывала, декоративные подушки», — отметил Молодых.