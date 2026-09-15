В России растёт спрос на товары для создания домашнего уюта
Осенью россияне всё чаще заказывают на маркетплейсах товары для создания уюта в доме. Об этом рассказал гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых.
В разговоре с URA.RU эксперт уточнил, что покупки в категории «предметы интерьера» выросли к осени на 60%. Так, жители России покупают пледы, декоративные панно, ароматические свечи, искусственные растения и другие вещи для дома.
«Динамика последних лет устойчиво растущая. И осенний сезон — это исторически пик спроса именно на текстиль для дома: пледы, покрывала, декоративные подушки», — отметил Молодых.
Он пояснил, что с наступлением осени люди начинают больше времени проводить дома, поэтому и растёт спрос на предметы, которые делают жильё уютнее и комфортнее. По его словам, люди совершают дофаминовые покупки — эмоционально приятные и не слишком дорогие приобретения, которые поднимают настроение. Так, купив свечу за 500 рублей или плед за 1500 рублей, можно обновить обстановку в квартире, заключил Молодых.