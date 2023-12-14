Путин: Российские авто продаются в Объединенных Арабских Эмиратах

Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов отечественного автопрома. Он рассказал, что российские автомобили собирают и в других странах, в том числе в ОАЭ.