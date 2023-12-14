Путин: Российские авто продаются в Объединенных Арабских Эмиратах

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Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов отечественного автопрома. Он рассказал, что российские автомобили собирают и в других странах, в том числе в ОАЭ.
Путин признал, что в отечественном автопроме существуют определённые проблемы, но работа в этом направлении ведётся. В качестве примера он привёл Китай, который применяет активные протекционистские меры в отношении своих производителей автомобилей. Поэтому с китайцами нам пока трудно конкурировать, но мы будем к этому стремиться, с улыбкой заключил президент.
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