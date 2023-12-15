В России увеличилась стоимость обслуживания авто

Фото: istockphoto.com/Kunakorn Rassadornyindee
Директор международной сети автосервисов Татьяна Овчинникова сообщила, что за 11 месяцев 2023 года в России выросла стоимость обслуживания автомобиля почти на 25%.
«Стоимость обслуживания автомобиля за январь–ноябрь 2023 года стоила его владельцу в среднем 7,7 тыс. рублей. За год средний чек вырос на 23%», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Овчинникова.
Она добавила, что основной причиной такой ситуации стала проблема с кадрами, которая есть в отрасли.
Читайте также:
Автоэксперт Сажин: «Камеры перестали быть средством профилактики аварийности»
Автоэксперт Гоман заявил об опасности снега для машины
Автоэксперт Кадаков заявил об опасности ограничений стоимости такси в непогоду
Мелисса Тимофеева