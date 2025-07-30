АвтоВАЗ опроверг слухи о переходе на четырёхдневную рабочую неделю
Вопрос о возможном переходе на сокращённую рабочую неделю в АвтоВАЗе будет решён только в сентябре. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе автоконцерна, подчеркнув, что до этого момента любые заявления на эту тему являются не более чем домыслами.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что с 29 сентября все предприятия АвтоВАЗа якобы перейдут на четырёхдневный график с уменьшением зарплаты минимум на 20%. По информации канала, причиной таких мер стало переполнение складов и резкое снижение продаж.
Также утверждалось, что помимо сокращения рабочего времени сотрудники могут лишиться сверхурочных выплат, что существенно отразится на их доходах. В связи с этим, по данным Mash, часть работников рассматривает возможность увольнения. Переход на четырёхдневную неделю ранее подтвердили в «ГАЗе» и «КАМАЗе».
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