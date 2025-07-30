АвтоВАЗ опроверг слухи о переходе на четырёхдневную рабочую неделю

30 июля 2025, 14:52

Фото: istockphoto / microolga

Вопрос о возможном переходе на сокращённую рабочую неделю в АвтоВАЗе будет решён только в сентябре. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе автоконцерна, подчеркнув, что до этого момента любые заявления на эту тему являются не более чем домыслами.