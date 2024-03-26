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«Автоваз» подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков. Атопроизводитель намерен зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour, это следует из данных Роспатента.
На сегодняшний день модельный ряд Lada состоит из моделей Granta, Vesta и Niva. В мае планируется начать производство автомобилей Lada Largus.
Ранее сообщалось, что «Автоваз» начал серийное производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач. Для внедрения автоматической трансмиссии были модернизированы топливная и тормозная системы на автомобилях.
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«Это обычная практика — заранее регистрировать про запас новые названия для наших будущих автомобилей. Сейчас мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов», — отметили в пресс-службе российской автомобильной компании.
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Мария Федоровцева