АвтоВАЗ возобновил продажи Lada Largus
АвтоВАЗ возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus после проверки одного из клапанов в автомобилях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее выяснилось, что специальная жидкость для работы клапана от одного из поставщиков могла со временем терять вязкость, из-за чего автомобиль приходится дополнительно прогревать перед началом движения.
«Специалистами АвтоВАЗа проведены испытания автомобилей с использованием жидкостей от других поставщиков, среди которых был выбран образец, полностью отвечающий техническим требованиям по вязкости и сохранению этих характеристик с течением времени», — отметили в компании.
После этого продажи ограниченной партии Lada Largus восстановили.
