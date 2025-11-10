АвтоВАЗ возобновил продажи Lada Largus

10 ноября 2025, 17:45

Фото: iStock/blinow61

АвтоВАЗ возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus после проверки одного из клапанов в автомобилях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.





Ранее выяснилось, что специальная жидкость для работы клапана от одного из поставщиков могла со временем терять вязкость, из-за чего автомобиль приходится дополнительно прогревать перед началом движения.





«Специалистами АвтоВАЗа проведены испытания автомобилей с использованием жидкостей от других поставщиков, среди которых был выбран образец, полностью отвечающий техническим требованиям по вязкости и сохранению этих характеристик с течением времени», — отметили в компании.

«Сегодня процесс угона выглядит так: угонщик открывает машину кодграббером — устройством для перехвата закодированного радиосигнала. Далее ему необходимо обойти штатный иммобилайзер, который не даст завести автомобиль», — пояснил эксперт.