АвтоВАЗ возобновил продажи Lada Largus

Фото: iStock/blinow61

АвтоВАЗ возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus после проверки одного из клапанов в автомобилях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.



Ранее выяснилось, что специальная жидкость для работы клапана от одного из поставщиков могла со временем терять вязкость, из-за чего автомобиль приходится дополнительно прогревать перед началом движения.

«Специалистами АвтоВАЗа проведены испытания автомобилей с использованием жидкостей от других поставщиков, среди которых был выбран образец, полностью отвечающий техническим требованиям по вязкости и сохранению этих характеристик с течением времени», — отметили в компании.

После этого продажи ограниченной партии Lada Largus восстановили.

Тем временем руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT заявил, что угонщики с лёгкостью обходят даже самые современные противоугонные системы.

«Сегодня процесс угона выглядит так: угонщик открывает машину кодграббером — устройством для перехвата закодированного радиосигнала. Далее ему необходимо обойти штатный иммобилайзер, который не даст завести автомобиль», — пояснил эксперт.

Угонщик меняет блок управления мотором на свой, заводит машину и уезжает.

Самой эффективной защитой от угона Ладушкин назвал страховку, которая покрывает полную стоимость автомобиля при её пропаже.
Элина Позднякова

