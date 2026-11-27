Автовладельцев предупредили, что долгий прогрев мотора убивает двигатель
Автоэксперт Гульчин: долгий прогрев мотора закоксовывает свечи и поршни
Руководитель петербургской компании «DSG-сервис» Евгений Гульчин предупредил автовладельцев о вреде долгого прогрева двигателя на холостом ходу.
В беседе с NEWS.ru автоэксперт заявил, что современные двигатели плохо переносят такой прогрев и из-за этого моторное масло быстрее теряет свойства, а двигатель покрывается нагаром.
«На холодном моторе электроника поднимает обороты двигателя со стандартных 800-900 об/мин до 1300–1800 об/мин и подает в цилиндры обогащённую смесь. Мотор получает больше бензина, чем ему обычно нужно. И чем дольше двигатель работает в таком режиме, тем сильнее закоксовываются свечи, поршни, кольца и клапаны. Страдает и катализатор: на его сотах копятся нагар и сажа», — пояснил специалист.Гульчин добавил, что водители меняют масло по пробегу, а не по моточасам, поэтому смазочный материал быстрее теряет свойства и требует более частой замены. При долгом прогреве двигатель работает, а километры на одометре не растут — это сокращает срок службы масла.