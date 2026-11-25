25 ноября 2026, 11:07

Автоэксперт Шапарин: крытая парковка спасёт кузов машины от коррозии за зиму

Фото: Istock/Nastco

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин посоветовал водителям, которые не планируют ездить зимой, арендовать место на крытой парковке и оставить машину там — иначе кузов сгниёт за несколько лет.





В беседе с «Газетой.Ru» Шапарин пояснил: если водитель не собирается ездить до весны, чистить машину не стоит: лишнее шорканье по покрытию не принесёт пользы.

«Если не планируешь ездить, то сними платный паркинг крытый, и машина будет сохраняться нормально, потому что, естественно, ни одна машина не любит подобных очень благоприятных для коррозии условий. Она просто сгниёт за пару-тройку таких зим», — отметил он.