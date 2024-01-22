В Подмосковье нелегальных перевозчиков отходов оштрафовали более чем на 20 млн рублей

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 20 миллионов рублей составили штрафы, выписанные подмосковным водителям, которые перевозили мусор без специального разрешения, с начала января текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области.
«С начала месяца камеры на дорогах региона зафиксировали 234 случая нарушения правил перевозки строительных отходов. Общая сумма штрафов составила 20 миллионов 481 тысячу рублей», — говорится в сообщении.Кроме того, камеры видеонаблюдения зафиксировали 26 случаев нарушения правил парковки рядом с контейнерными площадками. Нарушителям пришлось заплатить в общей сложности 188 тысяч рублей.
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Лев Каштанов