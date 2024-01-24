На уборку снега в Подмосковье вышли более 14 тысяч коммунальщиков

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Коммунальные службы Московской области с раннего утра ликвидируют последствия снегопадов, в работах задействовано более 14 тысяч человек, используется 1206 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Тракторы с подметальным оборудованием расчищают проезды внутри кварталов, парковки и зоны рядом с контейнерными площадками, чтобы мусоровозы имели возможность подъехать к бакам. Собранный снег вывозят на самосвалах», — рассказала глава ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.
Она добавила, что специалисты ГУСТ координируют весь ход уборки, и если работы затягиваются, они принимают дополнительные меры.
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