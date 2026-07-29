В Подмосковье за неделю оштрафовали 500 водителей за парковку на газонах
500 автовладельцев получили штрафы за парковку на газонах во дворах Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Общее число нарушителей составило 566. Взыскания получили также те, чьи припаркованные машины мешали работе мусоровозов. Сумма штрафов составила более 2,4 млн рублей.
«Привлечь нарушителей к ответственности помогли неравнодушные граждане с помощью опции «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Достаточно записать ролик, фиксирующий нарушение, и отправить на проверку ответственным службам», — говорится в сообщении.Штраф за неправильную парковку во дворах Московской области составляет от пяти до 30 тысяч рублей.