В Подмосковье за неделю оштрафовали 500 водителей за парковку на газонах

29 июля 2026, 18:11

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

500 автовладельцев получили штрафы за парковку на газонах во дворах Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Общее число нарушителей составило 566. Взыскания получили также те, чьи припаркованные машины мешали работе мусоровозов. Сумма штрафов составила более 2,4 млн рублей.





«Привлечь нарушителей к ответственности помогли неравнодушные граждане с помощью опции «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Достаточно записать ролик, фиксирующий нарушение, и отправить на проверку ответственным службам», — говорится в сообщении.