В Бурятии автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся
В районе села Средний Убукун в Бурятии произошла автоавария, жертвой которой стал один человек, еще троих доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс‑службе МВД республики.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате аварии погиб один из пассажиров.
Кроме того, ранения различной степени тяжести получили водитель и еще два человека, находившиеся в салоне авто. Пострадавших доставили в Гусиноозерскую ЦРБ, добавили в местной полиции.
Ранее еще одно ДТП произошло в Санкт-Петербурге. На проспекте Большевиков водитель BMW перестроилась в другой ряд и подрезала другого участника движения.
