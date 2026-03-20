Автоюрист Славнов: подушка безопасности может травмировать водителя без ремня
Подушка безопасности может травмировать непристегнутого водителя при ДТП. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на автоюриста Дмитрия Славнова.
По его словам, которые приводит агентство, в момент столкновения подушка безопасности срабатывает с высокой скоростью. Чтобы снизить силу удара, водитель должен быть пристегнут — ремень удерживает его в сидячем положении и не дает резко сместиться вперед.
В противном случае автомобилист во время аварии наклоняется в сторону подушки, которая раскрывается ему навстречу. Скорости складываются, сила удара увеличивается, что приводит к более тяжелым травмам, предупредил эксперт.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил об опасности открытия мотосезона в марте.
Читайте также: