Автоюрист ответил, когда следует менять резину на машине

02 октября 2026, 14:15

Автоюрист Славнов: резину можно менять при температуре +7 градусов

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, при каких погодных условиях автомобилистам стоит переходить с летних шин на зимние. По его словам, ждать первого снега или устойчивых заморозков не следует.





Специалист рекомендует ориентироваться на среднесуточную температуру, пишет URA.RU. Менять летнюю резину на зимнюю стоит, когда она стабильно опускается до +5…+7 градусов. В этот период днем дороги могут оставаться сухими, однако ночью уже существует риск образования гололедицы.



При низких температурах летние шины становятся более жесткими и хуже сцепляются с дорожным покрытием. В результате увеличивается тормозной путь. Особенно опасными могут быть мосты, путепроводы, низины и затененные участки дорог, которые остывают быстрее.



Славнов также отметил, что зимние шины подходят не только для езды по снегу и льду, но и для холодного мокрого асфальта. Поэтому откладывать сезонную замену до первых снегопадов специалист не советует.



Перед установкой зимнего комплекта водителям следует проверить состояние протектора и равномерность его износа, а также давление в шинах. При необходимости рекомендуется выполнить балансировку колес. Это позволяет снизить вибрации во время движения и нагрузку на элементы подвески.



По словам эксперта, октябрь подходит для подготовки автомобиля к холодному сезону. Ранняя замена шин также позволяет избежать очередей в шиномонтажах, которые обычно возникают с наступлением первых заморозков.





«Главное ко всему готовиться. Вы же свою обувь подготавливаете заранее, а не бежите за ней, когда снег уже выпал. В случае с машиной все так же», — заключил Славнов.