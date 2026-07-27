Автоюрист ответил, могут ли оштрафовать за езду с голым торсом
Автоюрист Славнов: штрафа за езду с голым торсом нет
В России отсутствует административная ответственность за управление автомобилем без футболки или рубашки. На это обратил внимание автоюрист Дмитрий Славнов.
Вместе с тем специалист предостерег водителей от использования штатного ремня безопасности на голое тело, пишет «Татар-информ». По его словам, в случае резкого торможения или ДТП это может привести к более серьезным последствиям, чем при наличии одежды.
«Можете получить гематому, или ремень сильнее перетянет вам торс», — произнес Славнов.Спикер порекомендовал воздерживаться от таких поездок, даже несмотря на отсутствие штрафных санкций. Ранее автоюрист одобрил изменения в расчетах на ремонт по ОСАГО. Подробности в нашем материале.