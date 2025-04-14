Госдума рассмотрит запрет на работу коллекторов в России

Фото: iStock/Oleg Elkov
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым разработали законопроект о запрете работы коллекторов в России.Об этом пишет РИА Новости.
«Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)», — объясняется суть проекта в пояснительной записке.
При этом у кредитных организаций сохранится право самостоятельно взыскивать задолженности с заемщиков. Весь процесс будет регулироваться правовым полем. В качестве разрешающих действий по взысканию задолженностей называются звонки с напоминаем о долге и возможность продления кредитного договора.
Как отметил Ярослав Нилов, в России следует запретить психологическое давление и терроризирование заемщиков, которые сейчас часто практикуется у коллекторских фирм.
Читайте также:
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута
Верховный суд признал недопустимым списание средств, зачисленных по ошибке
В Госдуме рассказали, какие россияне могут получить лекарства бесплатно
Иван Мусатов