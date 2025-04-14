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Госдума рассмотрит запрет на работу коллекторов в России

Депутаты ЛДПР внесут в ГД проект о запрете работы коллекторов в России
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым разработали законопроект о запрете работы коллекторов в России.Об этом пишет РИА Новости.
«Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)», — объясняется суть проекта в пояснительной записке.

При этом у кредитных организаций сохранится право самостоятельно взыскивать задолженности с заемщиков. Весь процесс будет регулироваться правовым полем. В качестве разрешающих действий по взысканию задолженностей называются звонки с напоминаем о долге и возможность продления кредитного договора.

Как отметил Ярослав Нилов, в России следует запретить психологическое давление и терроризирование заемщиков, которые сейчас часто практикуется у коллекторских фирм.

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В Москве закрасили нарисованные на стене Виктора Цоя граффити «Техник»
На Арбате на стене Цоя закрасили надпись, посвящённую рэперу Паше Технику
13 апреля 2025, 18:57

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В центре Москвы, на Арбате, на стене Виктора Цоя художники полностью закрасили граффити «Техник», посвящённые недавно умершему рэперу Паше Технику.
Как сообщает РИА Новости, художник Роман Яковлев сначала заклеил надпись плакатом с изображением Цоя, затем к нему присоединились другие мастера, которые закрасили граффити (они создали новые рисунки) и восстановили портрет солиста группы «Кино».

Ранее основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин прокомментировал ситуацию с появлением надписи о рэпере Паше Технике на стене памяти Виктора Цоя. Музыкант назвал это вандализмом и выразил надежду, что поклонники рок-музыканта восстановят первоначальный вид стены.

Фанаты рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) 10 апреля разрисовали стену, посвящённую Цою в Москве. Надпись занимала полстены и перекрывала лицо лидера группы «Кино».

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Учёные из Университета Ньюкасла раскрыли новые подробности крушения знаменитого Титаника
13 апреля 2025, 18:15

Фото: iStock/MR1805

Доцент кафедры кораблестроения Университета Ньюкасла (Великобритания) Саймон Бенсон раскрыл новые факты о крушении крупнейшего трансатлантического лайнера «Титаник» в 1912 году.
Профессор рассказал телеканалу ABC о проведении самого подробного на сегодняшний день 3D-сканирования обломков корабля. В Великобритании смогли отсканировать 715 тысяч изображений обломков лайнера, чтобы в дальнейшем сконструировать цифровую копию «Титаника» вплоть до мелких деталей.

Благодаря этому учёные из Ньюкасла смогли определить точное время, которое потребовалось лайнеру столкнуться с айсбергом, а именно 6,3 секунды.

Ранее в Южной центральной главке собора Петра и Павла в Петергофе, в самой луковице, реставраторы нашли фотографию 1983 года, на которой изображён Валентин Павлович Рыбичев, принимавший участие в реставрационных работах собора в 1974-1989 гг.

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Марьин день 14 апреля: почему нельзя начинать новые дела и работы в саду, народные приметы
13 апреля 2025, 18:13

Фото: iStock/bjorn999

В народном календаре 14 апреля отмечается Марьин день или Марья — зажги снега. Название происходит от наблюдений наших предков: к этому дню солнце начинало светить ярче и создавать блики на снегу и в ручьях.
Православные верующие почитают сегодня преподобную Марию Египетскую, а также для христиан это первый день Страстной седмицы, вслед которой наступает главный христианский праздник — Пасха. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Yvonne Wacht

Преподобная Мария Египетская жила в V–VI веках. В юности она вела порочную жизнь, но в 17 лет обратилась к покаянию. Однажды, направляясь в Иерусалим, она не смогла войти в храм Воскресения из-за своей нечистоты. Поняв это, Мария молила Бога и Богоматерь о прощении и вошла в храм.

После этого Мария исполнила свое обещание и изменила свою жизнь. Она удалилась в Иорданскую пустыню, где провела почти полвека в посте и молитве, искореняя греховные желания. Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре, по воле Божьей встретился в пустыне с преподобной Марией, которая к тому времени была уже в преклонном возрасте. Он был восхищён её духовной чистотой и способностью видеть будущее.

Перед уходом старца святая попросила его вернуться через год для ее причастия. Совершив таинство, Зосима сова ушел, а вернувшись еще через год, не застал Марию в живых. Старец похоронил ее останки в 521 году. Святая Мария покинула этот мир, оставив яркий пример покаяния и святости.

Приметы дня


Если к этому дню на реке льда нет, или он остался на берегу – значит, год будет тяжелым.
Пчелы рано вылетели – весна будет теплой.
Много капели с крыш — к урожайному году.
Гроза на Марью предвещает лето без осадков.

Что можно делать 14 апреля


Фото: iStock/Motortion

С началом Великого понедельника начинается подготовка к празднованию Пасхи. До четверга верующие наводят порядок в доме, планируют дела на предстоящую неделю, чтобы освободить время для духовного очищения и проявления милосердия в последние дни перед праздником.

14 апреля начинается период самого строгого поста. В этот день лучше воздержаться от лишних слов и действий, а также сохранять спокойствие.

В древности в этот день было принято очищать входную дверь с обеих сторон, чтобы изгнать из жилища все несчастья и беды.

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«Есть косвенные признаки»: Эксперт рассказал, как выбрать куличи и яйца к Пасхе

Что нельзя делать в этот день


В день Марьи не рекомендуется устраивать торжества и гуляния, а также предаваться чревоугодию и употреблять алкоголь. Тех, кто ослушается этого запрета, могут ожидать неприятности и проблемы со здоровьем.

Не имеет смысла начинать новые дела — считается, что они будут обречены на неудачу.

Не стоит в этот день и работать в саду или копать землю, это может навредить урожаю и здоровью.

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#радио 1
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#приметы
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ЦРУ обнародовало отчет о гибели советских солдат после встречи с НЛО
13 апреля 2025, 17:41

Фото: istockphoto/guteksk7

Отчет о гибели советских военнослужащих после встречи с НЛО обнародовало американское Центральное-разведывательное управление (ЦРУ). Документ размещен на сайте ведомства США.
Отмечено, что ЦРУ после распада СССР в 1991 году досталось много материалов КГБ, включая файл на 250 страниц, в котором говорилось о нападении инопланетян на воинскую часть в Сибири. Сказано, что в нем были показания очевидцев, чертежи и документальные снимки. Согласно документам, НЛО в форме тарелки появился над воинской частью между 1989 и 1990 годами. Он упал недалеко от базы после попадания ракеты «земля-воздух». Затем из тарелки вышли пять гуманоидов небольшого размера «с большими головами и большими черными глазами».

Два выживших солдата заявляли, что гуманоиды, сблизившись, «слились в один объект» в форме овала, начавшего свистеть и излучать яркий белый свет. Спустя некоторое время он вспыхнул. Тогда 23 солдата, наблюдавшие за происходящим, стали каменными столбами.

В отчете говорится, что останки «окаменевших солдат» и НЛО отправили в секретный подмосковный НИИ. По словам представителя ЦРУ, если данные соответствуют действительности, то случай тревожный. Раньше официально об инциденте никто не заявлял.

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Дмитрий Песков вышел на лёд и станцевал с Навкой — видео
13 апреля 2025, 16:36

Татьяна Навка (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в честь дня рождения своей супруги Татьяны Навки вышел на лёд и исполнил с ней танец под песню Анны Герман «А он мне нравится». Видео опубликовал ТАСС.
Фигуристке Татьяне Навке сегодня исполняется 50 лет. К юбилею олимпийская чемпионка подготовила масштабное представление «Больше, чем шоу». На лёд вышли её друзья: Пётр Чернышёв, Камила Валиева, Алина Загитова, Аделина Сотникова, Алексей Ягудин, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие.



Особенным гостем шоу стал Роман Костомаров. Бывшие партнёры исполнили танец на льду под аплодисменты зрителей.

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