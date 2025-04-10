В ГД опровергли слухи об ограничениях на снятие наличных в банкоматах

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ограничение по снятию наличных до 50 тысяч рублей в сутки, которое будет введено с 1 сентября 2025 года, коснется лишь дропперов (подставные лица, занимающиеся выводом и обналичиванием похищенных средств) и не будет массовым. Депутата процитировало агентство ТАСС.
«У нас есть так называемые дропперы, которые предоставляют свои счета для «прогонки» украденных денег», — обратил внимание депутат.
Лишь в том случае, если возникнут подозрения по счету гражданина, что он используется для воровства средств, для «прогонки» ворованного, «только по этим лицам предлагается устанавливать такое ограничение», уточнил Аксаков.
«Это единицы», — отметил депутат.
Напомним, что в марте Госдума приняла закон, который направлен на защиту россиян от телефонного и интернет-мошенничества — он вступит в силу с 1 сентября текущего года.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать демонстрацию тела подростка, напавшего на пост ДПС, на площади в Чечне, назвав источники ненадёжными.
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Ольга Енгалычева