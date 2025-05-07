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В Госдуме призвали следить за ценами на такси в Москве в ближайшие дни

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил RT, что нужно осуществлять мониторинг цен на такси в столице в ближайшие дни.
По словам парламентария, многие компании резко повышают цены во время происшествий (депутат Нилов привёл пример теракта в Крокусе), неблагоприятной дорожной обстановки, а также природных катаклизмов.
«Нельзя вести себя как вокзальные бомбилы, вытаскивая деньги из карманов пассажиров. Нужна Федеральная антимонопольная служба, нужно жёстко реагировать и надеяться на социально-ориентированный подход компаний», — утверждает Нилов.
В свою очередь, депутат Светлана Бессараб отметила, что невозможно регулировать рынок такси.
« <…> как только возникает спрос, предложение, и цены меняются. Таковы реалии рыночной экономики», — сказала парламентарий.
Ранее в подмосковном Минтрансе напомнили, что ветераны Московской области могут бесплатно воспользоваться такси.

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Росгвардейцы провели парад у дома ветеранов в честь Дня Победы
07 мая 2025, 13:04

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

В рамках Всероссийской патриотической акции сотрудники и руководство Главного управления Росгвардии по городу Москве организовали парад у дома ветеранов Великой Отечественной войны — полковника милиции в отставке Михаила Пучкова и труженика тыла, старшины милиции в отставке Ивана Гапонова. Торжественное мероприятие прошло в поселке Акулово, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии.
В параде приняли участие представители руководства московского главка Росгвардии, включая заместителя начальника отдела по военно-политической работе полковника полиции Дмитрия Тесленко и начальника Управления вневедомственной охраны по Москве полковника полиции Александра Романенко.

Кроме того, присутствовали председатели ветеранских организаций. Они поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы, подчеркнув их мужество и значительный вклад в победу над фашизмом.

Тесленко подчеркнул, что в нынешней непростой обстановке пример героизма ветеранов особенно ценен для личного состава Росгвардии.

Под звуки военного марша перед окнами дома ветеранов прошли знаменная группа и парадные расчёты вневедомственной охраны и курсантов колледжа имени дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова. Михаил Пучков наблюдал за происходящим из окна своей квартиры. По его словам, он ощутил искреннюю признательность и внимание со стороны гостей.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

После парада сотрудники Росгвардии и приглашённые артисты исполнили песни времён войны. В завершение мероприятия ветеранам были вручены памятные подарки. Ветераны поблагодарили организаторов за тёплую встречу и внимание, подчеркнув важность подобных акций для сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны.

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Нумеролог объяснил, как распознать кармического партнера
07 мая 2025, 13:02

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

Кармическую связь можно определить, анализируя числа в датах рождения партнеров. Об этом рассказал астролог, эзотерик и нумеролог Олег Персидский.
По его словам, кармические отношения представляют собой уникальную связь между людьми, которая способствует духовному развитию, исцелению старых травм и завершению незавершенных дел из прошлых жизней.

«Эти отношения часто оказываются интенсивными, эмоционально насыщенными и порой болезненными, но они имеют глубокий смысл для обоих партнеров», — отметил эксперт в интервью для Москвы 24.
Числа жизненного пути могут рассказать о кармической связи влюбленных. Чтобы вычислить их, необходимо сложить все цифры в дате рождения каждого человека до получения однозначного числа. Совпадение чисел жизненного пути у партнеров свидетельствует о глубокой связи, включая кармическую. Также комбинации чисел 1 и 9, а также 4 и 6 могут указывать на такую связь, добавил нумеролог. Кроме того, сумма всех цифр в датах рождения может дать представление о силе связи между людьми.

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«Становится дырявым»: Диетолог рассказала, как стресс влияет на кишечник

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Биолог Глазков рекомендовал использовать двухсторонний скотч для защиты от клещей
Биолог рекомендовал использовать двухсторонний скотч для защиты от клещей
07 мая 2025, 12:59

Фото: iStock/Andreas Häuslbetz

Двухсторонний скотч и плотная одежда помогут предотвратить укусы клещей во время прогулок в лесу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал биолог, кандидат биологических наук Павел Глазков.
«Можно использовать двухсторонний скотч, оборачивая им манжеты куртки, область шеи и место соединения брюк и обуви. Клещ, попадая на одежду, заползает на скотч и прилипает, что позволяет предотвратить укус», — пояснил специалист.

По словам эксперта, зачастую клещи находятся в траве на высоте до 70 сантиметров. Из одежды необходимо надевать длинные брюки, которые следует заправить в сапоги, и плотную куртку с манжетами, заключил Глазков.

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«Офицеры России» провели автопробег, приуроченный ко Дню Победы
07 мая 2025, 12:41

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Автопробег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводит Общероссийская организация «Офицеры России».
Мероприятие проходит на Поклонной горе в Москве. В том числе оно направлено поддержать бойцов спецоперации. В составе колонны было свыше 150 машин и больше 500 человек. Маршрут пролегал от Поклонной горы до музейного комплекса памяти Героя СССР Зои Космодемьянской.

«Сегодня мы снова боремся с поднявшим голову фашизмом. И мы обязательно победим! Никому не удастся переписать историю Великой Отечественной войны, написанную кровью наших дедов и прадедов, отнять нашу Великую Победу!» — сказал глава Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в беседе с изданием Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что сегодня в поддержку страны проходят акции по всему миру.

Присутствующие возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы и послушали военные песни.

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«Становится дырявым»: Диетолог рассказала, как стресс влияет на кишечник
Диетолог Соломатина: стресс делает кишечник дырявым
07 мая 2025, 11:54

Фото: iStock/g-stockstudio

Всем известно, что стресс неблагополучно сказывается на нашем организме, разрушая его изнутри.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, что стресс, действительно, влияет на кишечник, но так было всегда.

«Стресс преследовал человека всю жизнь, и, по сути, он необходим для развития. Человек учится на стрессах, это своего рода физкультура для нервной системы, но это было раньше. Сейчас стрессы у людей другие», — сказал эксперт.

По ее словам, многие стрессы надуманы людьми из-за общей тревожности и постоянной многозадачности.

«Чтобы как-то избежать этот стресс, человек повышает уровень глюкозы в крови, чтобы якобы была энергия, и мозг соображал. Пищеварение тут же это блокирует, перестают вырабатываться те ферменты, которые еду переваривают, потому что вырабатываются гормоны стресса в нашей микробиоте. А дальше — воспаление, а это предтечи дегенеративных процессов в головном мозге», — предупредила специалист.

Она добавила, что стресс «начинает долбить иммунную систему, и кишечник становится дырявым».

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