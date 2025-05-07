В Госдуме призвали следить за ценами на такси в Москве в ближайшие дни

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил RT, что нужно осуществлять мониторинг цен на такси в столице в ближайшие дни.
По словам парламентария, многие компании резко повышают цены во время происшествий (депутат Нилов привёл пример теракта в Крокусе), неблагоприятной дорожной обстановки, а также природных катаклизмов.
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«Нельзя вести себя как вокзальные бомбилы, вытаскивая деньги из карманов пассажиров. Нужна Федеральная антимонопольная служба, нужно жёстко реагировать и надеяться на социально-ориентированный подход компаний», — утверждает Нилов.В свою очередь, депутат Светлана Бессараб отметила, что невозможно регулировать рынок такси.
« <…> как только возникает спрос, предложение, и цены меняются. Таковы реалии рыночной экономики», — сказала парламентарий.Ранее в подмосковном Минтрансе напомнили, что ветераны Московской области могут бесплатно воспользоваться такси.
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Анастасия Чубина