Автоюрист Радько призвал привыкать к электросамокатам, а не запрещать их

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Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что к средствам индивидуальной мобильности, таким, как электросамокаты, необходимо просто привыкнуть, поскольку решить все проблемы, связанные с ними в ближайшей перспективе не представляется возможным.
Специалист подчеркнул, что совсем запретить СИМ было бы абсурдом.
Тем временем в Санкт-Петербурге в общественном транспорте будет протестирована оплата проезда с помощью сервиса геолокации сотовых телефонов. Подробнее об этом рассказал председатель Комитета по транспорту города Валентин Енокаев.
Ранее учёные Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики изобрели систему для определения местоположения людей в помещениях с высокой точностью на основе Wi-Fi.
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«Полный запрет электросамокатов представляется единственным способом решить проблему СИМов, потому что поставить их все под контроль невозможно. Если все эти самокаты повесить на ГАИ, в итоге у нас упадет внимание к автомобилям, будет всплеск аварийности на дорогах. Запретом проблему СИМов решить можно. Но это уже другая крайность», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.
Тем временем в Санкт-Петербурге в общественном транспорте будет протестирована оплата проезда с помощью сервиса геолокации сотовых телефонов. Подробнее об этом рассказал председатель Комитета по транспорту города Валентин Енокаев.
«Санкт-Петербург – один из лидеров цифровизации транспортной отрасли. Мы очень довольны взаимодействием с местными властями под руководством команды Александра Беглова. Поэтому все передовые начинания здесь имплементируются одними из первых. Мы договорились, что начнём эксперимент по оплате с помощью геолокации в Питере. И это будет в этом году», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Енокаев.
Ранее учёные Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики изобрели систему для определения местоположения людей в помещениях с высокой точностью на основе Wi-Fi.
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Мелисса Тимофеева