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Автоюрист Радько призвал привыкать к электросамокатам, а не запрещать их

16 июля 2024, 18:31
Фото: iStock/bortnikau

Фото: iStock/bortnikau

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что к средствам индивидуальной мобильности, таким, как электросамокаты, необходимо просто привыкнуть, поскольку решить все проблемы, связанные с ними в ближайшей перспективе не представляется возможным.
Специалист подчеркнул, что совсем запретить СИМ было бы абсурдом.

«Полный запрет электросамокатов представляется единственным способом решить проблему СИМов, потому что поставить их все под контроль невозможно. Если все эти самокаты повесить на ГАИ, в итоге у нас упадет внимание к автомобилям, будет всплеск аварийности на дорогах. Запретом проблему СИМов решить можно. Но это уже другая крайность», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.



Тем временем в Санкт-Петербурге в общественном транспорте будет протестирована оплата проезда с помощью сервиса геолокации сотовых телефонов. Подробнее об этом рассказал председатель Комитета по транспорту города Валентин Енокаев.

«Санкт-Петербург – один из лидеров цифровизации транспортной отрасли. Мы очень довольны взаимодействием с местными властями под руководством команды Александра Беглова. Поэтому все передовые начинания здесь имплементируются одними из первых. Мы договорились, что начнём эксперимент по оплате с помощью геолокации в Питере. И это будет в этом году», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Енокаев.

Ранее учёные Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики изобрели систему для определения местоположения людей в помещениях с высокой точностью на основе Wi-Fi.

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#петербург
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В МФЦ Подмосковья с начала года зарегистрировали 2 тысячи браков
16 июля 2024, 19:23

Фото: iStock / vadimguzhva

В Московской области пары могут выбрать более скромную альтернативу пышной свадьбе и заключить брак в МФЦ.
С начала года этой возможностью воспользовались 2 тысячи пар, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«С начала года в подмосковных МФЦ зарегистрировано 2 тысячи браков. В спокойной обстановке сотрудник ЗАГСа задаст важные вопросы и выдаст свидетельство о заключении брака», – пояснила зампред.
Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, выбрать регистрацию брака в МФЦ можно при подаче заявления на региональном портале госуслуг.
«Мы выводим церемонии регистрации брака на максимально комфортный уровень. Каждая пара может выбрать более удобную локацию. Так, с начала года порядка 2,5 тысяч пар выбрали выездную площадку. А 250 пар с начала предпочли расписаться в парках Подмосковья», – поделилась статистикой Болатаева.
В министерстве также напомнили, что в Подмосковье создан первый телеграм-канал о свадьбах в регионе.

А подать заявление и оставаться в курсе свадебных трендов можно на сайте.

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Подмосковные юрлица с начала года заключили 450 договоров на вывоз отходов
16 июля 2024, 19:06

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье юридические лица с начала года заключили более 450 договоров с региональным оператором на вывоз отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Лидером по привлечению бизнеса к современной системе обращения с отходами стал городской округ Люберцы. Там заключили 54 новых контракта. Иметь договор на вывоз с профильной организацией обязаны все хозяйствующие субъекты. Отсутствие соглашения нарушает закон. Это влечет за собой административный штраф от 100 тыс. до 250 тыс. рублей», – уточнили в министерстве.
Оформить договор с компанией «ЭкоЛайн-Воскресенск» могут онлайн юридические и физические лица.

В Минчистоты предупредили, что сотрудники регионального оператора ежедневно передают в надзорные органы информацию об организациях, не имеющих договоров на обращение с ТКО.

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#минчистоты
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#мусорный оператор
#договор
#подмосковье
#московская область
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Минстрой выпустил первый профориентационный фильм нового проекта
16 июля 2024, 18:50

Фото: iStock / Andreyuu

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило профориентационный художественный короткометражный фильм «Город крылатого коня». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Главный герой фильма – увлечённый молодой человек, который искренне любит свой край и гордится своей профессией сварщика. Сюжет раскрывает нравственное понятие «идейность». Сюжетная линия картины затрагивает взаимоотношения молодёжи», – говорится в сообщении.
Это первая лента в линейке профориентационных фильмов проекта «Киноуроки в школах России и мира».
«Этот проект – инновационная система воспитания через искусство кино и добрые дела на примере героев фильмов. В результате её действия вырастет поколение выпускников школ с высокими нравственными качествами. Проект позволяет организовать воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях в увлекательной интерактивной форме», – пояснили в министерстве.
Там добавили, что после просмотра фильма предусмотрена системная работа по сопровождению трудовой деятельности школьников, в том числе на площадках реального сектора экономики.

Сейчас проект реализуется в 28 тыс. общеобразовательных учреждениях России и 400 – в Белоруссии. Фильмы переведены на 10 иностранных языков для передачи образовательным организациям стран БРИКС.

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Чернокожий любовник жены или брат-близнец Людовика XIV: тайна узника в железной маске из Бастилии
16 июля 2024, 18:23

Фото: istockphoto/DIMUSE

В 1703 году в парижской Бастилии скончался узник по прозвищу «Железная маска». На протяжении 34-х лет заточения узник находился под наблюдением одного и того же охранника, который унес тайну о своем подопечном с собой в могилу. Действительно ли узник никогда не снимал железную маску и существовал ли таинственный заключённый на самом деле расскажет редакция «Радио 1».

История узника в железной маске


Самое первое упоминание о человеке в маске датировано 1669 годом. Тогда в тюрьму, где содержались государственные преступники, прибыл узник под вымышленным именем Эсташ Доже. Его камера была заранее оборудована множеством дверей, чтобы никто не мог слышать, что происходило внутри. Лицо заключенного никто не видел, поскольку он носил маску из черного бархата.

Охранником таинственного Доже был тюремщик Бенинь Доверн де Сен-Мар, который был вхож в камеру заключенного, чтобы выполнить его просьбы. Ряд источников гласит, что с узником обращались хорошо, другие, напротив, настаивают на том, что условия содержания в тюрьме были жесткими, а заключенного и вовсе грозились убить, если он снимет маску.

Умер загадочный узник 19 ноября 1703 года и был похоронен под именем «Марчиоли». Все его вещи после кончины были уничтожены.

Почему узник Бастилии был в железной маске


Таинственный узник был предметом обсуждения при жизни и остался таковым после своей смерти. Интерес к его персоне проявил и философ Вольтер. Именно он одним из первых предположил, что маска на узнике была не бархатной, а железной. Однако современные врачи выражают сомнения в том, что человек мог беспрерывно носить на лице подобную конструкцию. Медики уверены, что это могло бы привести к сепсису и человек долго бы не прожил.

Через время узник в железной маске стал главным героем романа Александра Дюма «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя», а после – центральным персонажем в экранизациях о загадочном заключённом Бастилии. О том, кто на самом деле скрывался под маской ходит множество легенд, однако то, что загадочный узник действительно существовал – подтверждено документально.


Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Кто скрывался мод железной маской


Самой известной версией о том, кто мог скрываться под железной маской, является та, которая гласит о кровном братстве узника с французским королем Людовиком XIV. Также предполагается, что «Железной Маской» мог быть незаконнорожденный сын матери короля Анны Австрийской либо вовсе близнец Людовика XIV. Еще одно предположение гласит, что заточенным в тюрьме на самом деле был чернокожий любовник жены Людовика XIV.

Также можно услышать легенду о том, что за железной маской скрывался настоящий русский царь Петр I, отправившийся в «Великое посольство», а в Россию вместо него вернулся самозванец. Распространена версия и о том, что в заточении мог находиться далекий предок Наполеона Бонапарта. Невзирая на то, что тайна жизни и смерти таинственного узника так и не была раскрыта, самой очевидной считается версия о том, что узником мог быть граф Эрколе Антонио Маттиоли, чью фамилию могли по ошибке записать как Марчиоли.

Он якобы обманул Людовика XIV, когда заключал с ним сделку по продаже крепости Казале, находившуюся на границе с Францией, за что и был помещен в тюрьму.

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На подмосковных детских площадках восстановили 30 тыс. кв. м. резинового покрытия
16 июля 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области с начала весны восстановили более 30 тыс. кв. м. повреждённого резинового покрытия детских игровых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Дефекты могут стать причиной травматизма, а несвоевременный ремонт привести к полному разрушению покрытия. Поэтому важно оперативно сообщать об обнаруженных недочётах, чтобы не допустить происшествий», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Жители могут уведомить о повреждениях игровых конструкций инспекторов министерства. Адреса и телефоны территориальных отделов можно найти на сайте.

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#владислав мурашов
#минчистоты
#детская площадка
#подмосковье
#московская область
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Синоптик Вильфанд раскрыл, когда жара спадёт в Москве
Синоптик Вильфанд спрогнозировал понижение температур к концу недели
16 июля 2024, 17:16

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара в Москве пойдёт на спад ближе к пятнице.
«Воздух перемещается с юго-запада, и если сегодня-завтра температура 31-32°С, то в четверг в первой половине дня до 25-29°С. Затем, во второй половине дня, через Москву пройдёт холодный фронт. Будут облачность, осадки и даже грозы. И температура заметно понизится. На следующий день, в пятницу, около 20-25°С, а в области даже 21-26°С», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.

В то же время температура в Крыму вторую неделю бьёт все рекорды. Вода также максимально прогрета. Как передают argumenti.ru, специалисты допускают, что этим летом в регионе вполне может быть установлен рекорд в 40°C тепла.

Ранее Роман Вильфанд заявлял, что период интенсивной жары, в частности, на территории России, с годами будет увеличиваться.

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Удивить гостей: Садовод рассказал, какие культуры можно посадить в июле
Садовод Туманов: в июле можно посадить горох, шпинат и черную редьку
16 июля 2024, 16:41

Фото: iStock/Milan Krasula

Пик посадочного сезона уже позади, но в июле все еще можно заняться выращиванием некоторых культур, которые успеют созреть к осени.
Председатель Московского регионального Союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что июль назвать золотым временем для посева нельзя, однако посадить можно многое.

«Во-первых, мы можем продолжать сажать плодовые растения и кустарники. То есть все, что с закрытой корневой системой продается. Также можно подсевать какие-то скороспелые овощи, например, горох. Он поближе к осени даст урожай», — сказал эксперт.

Он добавил, что можно сажать разные сорта салатов и зелени.

«Хотите гостей удивить посадите Лолла Росса — этот сорт красновато-розовый, красивый. Ему максимум 60 дней нужно. Тот же укроп подсевайте, шпинатики и прочее», — поделился специалист.

По его словам, традиционно засеваемая культура — это «дайкон» — японская редька, которая полюбилась в России за вкус и за сочность.

«Когда вы летом сеете его, он успевает вырасти к осени. У него много разных сортов, смотрите скороспелость, сколько дней от посева до сбора урожая Также есть русские редьки, черные редьки — очень остренькие, хороши в разных блюдах. Кто в детстве мед с редькой ел, тот знает, что она лечит горло и простуду», — рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что после первого сбора урожая, можно всегда собрать второй. Высадить лук, чеснок, горох, и будет вам счастье, заключил Андрей Туманов.

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Профессор МГУ рассказала о «нашествии» медуз в Крыму
Профессор Темерева: медузы в Крыму могут быть опасны
16 июля 2024, 16:39

Фото: IStock/Rost-9D

Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева рассказала в беседе с RT, что, судя по фото, которые появились в социальных сетях, в Крыму наблюдается «нашествие» медуз корнеротов.
Она заявляет, что эти медузы обладают необычайно ядовитыми щупальцами, опасными в том числе и для человека. Профессор настоятельно не рекомендует посещать пляжи, на которых ранее замечали этот вид.

У людей, имеющих аллергическую непереносимость, в результате ожога могут наступить тяжелые последствия, даже приводящие к смерти, предупреждает Темерова.

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#аллергия
#учёный
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Вкусно, полезно и дешево: Топ-5 салатов из капусты на скорую руку
16 июля 2024, 16:35

Фото: istockphoto/VeselovaElena

Летом чаще всего хочется чего-то свежего и прохладного, тогда на помощь приходят овощи. Редакция «Радио 1» делится рецептами капустных салатов на скорую руку.

Капуста с уксусом


Ингредиенты
  • капуста белокочанная — 600 г
  • лук зеленый — 3 стебля
  • петрушка — несколько веточек
  • укроп — несколько веточек
  • сахар — 1 ст. л.
  • соль — 0,5 ч. л.
  • уксус 9% — 1,5 ст. л.
  • масло подсолнечное нерафинированное — по вкусу

Пошаговый рецепт
  1. Нашинковать капусту на тонкие ленты.
  2. Посолить, хорошо перемешать и оставить на время для того, чтобы она выпустила сок.
  3. Добавить в капусту уксус, сахар, масло и перемешать.
  4. Посыпать зеленью и подавать к столу.


Капуста с огурцом


Ингредиенты
  • огурцы свежие среднего размера — 2 шт.
  • капуста белокочанная — 400 г
  • укроп — 0,5 пучка
  • сахар — 0,5 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • уксус 9% — 1 ст. л.
  • масло растительное нерафинированное — по вкусу

Пошаговый рецепт
  1. Нашинковать капусту тонкими лентами, засыпать солью, перемешать и дать настояться.
  2. Натереть на крупной терке огурцы, посолить их, отжать от сока и добавить к капусте.
  3. Добавить в салат укроп, сахар, уксус и масло. Перемешать и подавать к столу.


Фото: istock/Alexey_Arz

Капуста с морковью


Ингредиенты
  • капуста белокочанная — 450–500 г
  • морковь крупная — 1 шт.
  • яблоки зеленые — 0,5 шт.
  • масло подсолнечное нерафинированное — по вкусу
  • кислота лимонная — на кончике ножа
  • сахар — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Пошаговый рецепт
  1. Нашинковать капусту, посолить и оставить на несколько минут.
  2. Натереть морковь на крупной терке, нарезать яблоко соломкой. Добавить все к капусте.
  3. Растворить лимонную кислоту в воде и влить в салат.
  4. Посолить и посахарить, добавить масло.

Капуста с крабовыми палочками


Ингредиенты
  • капуста белокочанная молодая — 400 г
  • крабовые палочки — 300 г
  • кукуруза консервированная — 1 банка
  • яйца куриные — 2 шт.
  • майонез/йогурт/сметана — по вкусу
  • соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт
  1. Нашинковать капусту.
  2. Нарезать мелко крабовый палочки и вареные яйца.
  3. Слить жидкость из кукурузы и смешать все с нашинкованной капустой.
  4. Посолить, добавить майонез или сметану, подавать к столу.

Капуста с кукурузой и ветчиной


Ингредиенты
  • капуста молодая — 400 г
  • кукуруза консервированная — 0,5 банки
  • ветчина — 120 г
  • лук зеленый — несколько перьев
  • уксус 9% — 1 ст. л.
  • масло подсолнечное — по вкусу
  • соль — по вкусу

Пошаговый рецепт
  1. Нашинковать капусту, посолить и оставить на несколько минут.
  2. Нарезать ветчину полосками, слить с кукурузы жидкость.
  3. Нарезать лук.
  4. Все смешать с капустой, добавить соль и уксус по вкусу.

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