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На подмосковные маршруты вышли 11 новых автобусов

01 июля 2024, 15:57

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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11 новых автобусов марки ЛиАЗ поступили в филиалы подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» в Наро-Фоминске, Краснознаменске и Красногорске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Вместимость новых автобусов составляет 100 человек, число посадочных мест увеличено в 32 до 41. Все кресла оборудованы высокими спинками, подлокотниками, откидными столиками и сетчатыми карманами, оснащены ремнями безопасности. В салоне также есть багажные полки», — говорится в сообщении.
В автобусах установлены системы климат-контроля и видеонаблюдения, есть электронные рейсоуказатели, USB-розетки для зарядки гаджетов, а также места для инвалидных колясок.



В Наро-Фоминске новые автобусы курсируют на маршрутах №23, №26 и №28, в Краснознаменске — №442 и №486, а в Красногорске — на маршруте №568.

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В Подмосковье из-за жары усилили контроль за состоянием железных дорог
01 июля 2024, 16:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Контроль за содержанием железнодорожной инфраструктуры усилили на Московской железной дороге, чтобы обеспечить безопасность перевозок в условиях установившейся в столичном регионе жаркой погоды, сообщает пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на МЖД.
«В частности, в рамках усиления контроля увеличено число осмотров путей и контактной сети. Особое внимание при осмотре контактной сети уделяется состоянию натяжения тросов и электрических проводов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в минувшее воскресенье работники путевого комплекса в ходе пеших осмотров проверили свыше 10 тысяч километров путей, а для осмотра из кабины электрички было совершено более 90 рейсов. При помощи специальных диагностических комплексов было обследовано полторы тысячи километров ж/д путей.

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#жара
#железная дорога
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#московская область
#подмосковье
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В Греции с 1 июля ввели шестидневную рабочую неделю
01 июля 2024, 15:59

Фото: istockphoto/maksicfoto

С 1 июля у граждан Греции появилась возможность работать шесть дней в неделю с получением дополнительной денежной компенсации. Причём некоторые работники по закону не смогут отказаться от шестидневки.
Греческие профсоюзы и эксперты в области трудового права считают, что, несмотря на то, что труд в выходные и праздничные дни будет хорошо оплачиваться, он, тем не менее, ляжет дополнительным грузом на трудящихся. В то время, как в Европе многие компании стараются сократить рабочую неделю до четырёх дней, власти Греции решили позволить работодателям продлить рабочую неделю до шести дней, при этом мнением населения никто не поинтересовался.

Как рассказала в интервью греческому телеканалу ERT эксперт по трудовым вопросам Матина Триантафилли, положения нового законодательства будут распространяться на работников компаний или холдингов, имеющих круглосуточную систему посменной работы, а также при соблюдении определенных условий и на те организации, где нет 24-часового рабочего цикла. Работодатель должен заранее сообщить о переходе на шестидневку в государственную Информационную систему ERGANI-II Министерства труда и социальной защиты Греции, а также проинформировать работников.

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#работодатель
#греция
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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в акции «Пластик рулит»
01 июля 2024, 15:33

Фото: iStock/Sorranop

II Всероссийскую акцию проекта «Пластик рулит» проводит благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едикиной, сообщает пресс-служба фонда.
«Для того, чтобы принять участие в акции, нужно собрать пластиковые отходы, сдать из в пункт приёма вторсырья, а вырученные средства перечислить на расчётный счёт фонда», — говорится в сообщении.
Участники акции могут сделать фото- или видеоотчет, написать статью про сбор пластика и перечислению денег и прислать эти материалы на почту фонда plastikrulit@fond-edykina.ru, а также разместить эти материалы в соцсетях проекта с хештегом #ПЛАСТИКРУЛИТ. Акция продлится до 28 августа.

Собранные средства используют для помощи подопечным фонда и на мероприятия по профилактике ДТП, а все участники проекта получат благодарственные письма.

Подробная информация об акции «Пластик рулит» размещена на сайте фонда.

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#раздельный сбор мусора
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#помощь
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Москвичам раскрыли, когда ожидать похолодания
Синоптик Ильин предрёк похолодание 5 июля
01 июля 2024, 15:25

Фото: iStock/ABGlavin

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что спад жары и похолодание в столице ожидается уже 5 июля.
«До конца недели в Москве погода будет определяться влиянием антициклона, воздух будет неподвижен и прогреется на месте до 35°С. Некоторого похолодания стоит ожидать в пятницу, когда пройдёт высотный атмосферный холодный фронт, температура понизится. До полудня воздух успеет прогреться до 30-32 °С, а затем, когда начнётся дождь, похолодает до 25-27°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также отметила, что к выходным температура в Москве снизится.

«Но потом жаркая погода восстановится. Как долго она продержится, я не берусь прогнозировать, но, как мы и говорили, вся первая декада июля в Московском регионе будет существенно выше климатической нормы», – добавила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в начале июля в Москве будет аномальная жара.

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#жара
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#температура
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Глава МВД Колокольцев заявил о двукратном росте числа миграционных преступлений
01 июля 2024, 15:05

Фото: сайт Кремля

Количество преступлений, связанных с незаконной миграцией, в стране удвоилось. Об этом заявил глава министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Видеозапись его выступления в своём телеграм-канале опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений министр отметил, что активность преступников в сфере незаконной миграции заметно возросла, и это отмечают все ведомства, которые работают в данном направлении.

По словам Колокольцева, отдельные противоправные действия иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и повышают уровень межнациональной напряжённости. Глава МВД назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными.

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#ск
#рф
#мигранты
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Школьниц раздели до нижнего белья на публичном конкурсе супермоделей в Ростове
Readovka: Школьниц на дефиле супермоделей в Ростове раздели до нижнего белья
01 июля 2024, 14:58

Фото: iStock/Anetlanda

В Ростове состоялся местный конкурс супермоделей. Участницы дефиле, среди которых по данным Readovka были также школьницы от 13 лет, выступили для зрителей в одном лишь нижнем белье. При этом само мероприятие организовали под открытым небом и для всех желающих.
По данным издания, информацию о юном возрасте моделей им подтвердили родители участниц. Также отмечается, что раньше подобные дефиле всегда проходили внутри здания, а доступ ограничивали лишь для гостей мероприятия. По каким причинам формат сменился на общедоступный — неизвестно.

Ранее в Подмосковье поймали двух девушек, которые напившись, разбили стелу «Я люблю Видное». В их отношении возбудили уголовное дело. На допросе задержанные раскаялись в содеянном и попросили прощения.

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#скандал
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В аэрации воздуха в Подмосковье задействовали около 300 поливальных машин
01 июля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 300 поливомоечных машин используется для аэрации воздуха на дорогах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Порядка 300 единиц специальной техники сегодня поливают около семи тысяч километров муниципальных и региональных дорог в 305 городах и других населённых пунктах Подмосковья», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что из-за установившейся в столичном регионе жаркой погоды аэрация будет проводится и в другие дни.

В министерстве отметили, что аэрация убирает пыль с дорог и помогает охладить проезжую часть, что защищает асфальтовое покрытие от возможной деформации из-за длительного перегрева.

Аэрация на дорогах Московской области проводилась и на прошлой неделе.

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#минтранс мо
#дороги
#жара
#московская область
#подмосковье
#алексей гержик
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В Павловском Посаде отметили День ветеранов боевых действий
01 июля 2024, 14:27

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий, провели у памятника воинам-интернационалистам в сквере на улице Тимирязева в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Поздравляю всех причастных с этим важным и почитаемым днем. Пусть каждый из вас ощущает нашу поддержку, восхищение и глубокую признательность за ваше служение и жертвенность», — сказал руководитель Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.
Он также поблагодарил ветеранов боевых действий за верность, мужество и преданность Родине.

День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. В официальном списке памятных и праздничных дней эта дата не значится — её отмечают по инициативе общественных организаций.

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#павловский посад
#мероприятия
#ветераны
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Вырастут пенсии, подорожают ЖКУ, водка и загранпаспорт: что изменится для россиян с 1 июля
Пенсионные реформы и льготы на ЖКХ: что изменится с 1 июля 2024 года
01 июля 2024, 14:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

В июле текущего года вступит в силу множество нововведений. С начала следующего месяца в России прекращает действовать программа льготной ипотеки, крепкий алкоголь подорожает и вырастут тарифы ЖКХ.
О том, какие законы вступают в силу с начала июля, и как они повлияют на жизнь россиян, расскажет редакция «Радио 1».

Некоторые категории пенсионеров получат доплаты


С 1 июля 2024 ряд пенсионеров получат доплаты. В эту категорию граждан войдут те, кому исполнилось 80 лет. Уточняется, что им будет повышена фиксированная выплата на 100%, что составит более 8 тысяч рублей. Также люди, которые получили первую группу инвалидности в июне, получат доплату в размере 8134,88 тысяч рублей.

Новый порядок получения пенсии


С 1 июля порядок определения способа выплаты пенсионных накоплений станет проще. Благодаря нововведениям большее число граждан РФ сможет получить накопительную пенсию единовременно, а не в виде регулярной выплаты. Кроме того, новый порядок получения пенсии упростит работу сотрудников фондов.

Платежи за ЖКУ вырастут


В следующем месяце впервые с 2022 года будут проиндексированы тарифы на коммунальные услуги — водоснабжение, газоснабжение и электроэнергию. Повышение тарифов произойдет на 4–15%, в зависимости от субъекта РФ.

В столице повышение произойдет на 11%. Однако жителей Санкт-Петербурга нововведение не затронет. Губернатор Александр Беглов пояснил, что по причине роста городского бюджета плановое повышение тарифов проводиться не будет.

Пенсионеры смогут платить за жилье без комиссий


С 1 июля текущего года запрещается взимать банковские комиссии при внесении квартплаты рядом категорий льготников. Данное правило распространяется на многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Примечательно, что взимать комиссию по-прежнему разрешается в том случае, если квитанция оплачивается в почтовом отделении, а не в банке.

Крепкий алкоголь подорожает


С 1 числа следующего месяца вводятся новые минимальные цены розничной продажи крепкого алкоголя. 0,5 л водки подорожает с 281 до 299 рублей, а коньяка — с 517 до 556 рублей.

С этого же числа гостиницы и рестораны, которые занимаются порционной продажей крепких напитков, будут обязаны передавать в государственную базу ЕГАИС информацию о продаже или использовании алкоголя.

Загранпаспорт обойдется дороже


С 1 июля этого года повышается стоимость госпошлины за выдачу ряда документов, среди которых загранпаспорта на детей и взрослых, вид на жительство и регистрация иностранцев. Теперь за получение загранпаспорта необходимо будет заплатить 6 тысяч рублей для взрослого, для детей до 14 лет — 3 тысячи рублей.

Банки будут возвращать украденные у клиентов деньги


С 25 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому финансовые организации (банки) должны возвращать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Это произойдет в том случае, если они были переведены на счет мошенников, находящийся в специальной базе ЦБ РФ.

Банки и платежные системы будут обязаны проверять подозрительные транзакции и приостанавливать на 2 дня перевод средств — даже если клиент дал на него свое согласие. Ожидается, что за указанный срок обманутый клиент осознает, что находится под влиянием преступников.

Льготная ипотека уходит


С 1 июля этого года прекращает свое действие программа льготной ипотеки «Господдержка» на покупку квартир в новостройках под 8% годовых. Напомним, программа льготной ипотеки была запущена в 2020 году, чтобы поддержать покупателей и строительную отрасль в условиях пандемии.

Единый реестр многодетных семей


Со следующего месяца в РФ начнет свою работу реестр многодетных семей. На сегодняшний день такой статус бессрочно получают при наличии 3 и более детей, что дает возможность претендовать на разные виды социальной поддержки.

Реестр упростит процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, предоставляющими различные виды поддержки многодетным семьям. Перечень будет вестись для учета сведений о семьях и оказания им своевременной помощи. Также ожидается появление единого удостоверения многодетной семьи. Оно будет доступно как в бумажном, так и в электронном виде.

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