На подмосковные маршруты вышли 11 новых автобусов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
11 новых автобусов марки ЛиАЗ поступили в филиалы подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» в Наро-Фоминске, Краснознаменске и Красногорске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Вместимость новых автобусов составляет 100 человек, число посадочных мест увеличено в 32 до 41. Все кресла оборудованы высокими спинками, подлокотниками, откидными столиками и сетчатыми карманами, оснащены ремнями безопасности. В салоне также есть багажные полки», — говорится в сообщении.В автобусах установлены системы климат-контроля и видеонаблюдения, есть электронные рейсоуказатели, USB-розетки для зарядки гаджетов, а также места для инвалидных колясок.
В Наро-Фоминске новые автобусы курсируют на маршрутах №23, №26 и №28, в Краснознаменске — №442 и №486, а в Красногорске — на маршруте №568.
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